鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至170元，幅度約3.34%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)提出目標價估值：中位數由164.5元上修至170元，調升幅度3.34%。其中最高估值190元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予菲利浦莫里斯國際評價：積極樂觀14位、保持中立2位、保守悲觀3位。
菲利浦莫里斯國際今(25日)收盤價為168.4元。近5日股價上漲3.34%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至156元，幅度約3.31%
- 盤中速報 - 菲利浦莫里斯國際(PM-US)大跌5.1%，報153.81美元
- 〈美股早盤〉主要指數開高 Fed風險淡化、貿易轉機點燃反彈
- 〈美股盤後〉川普考慮對中關稅降至50%至65％ 股匯債齊揚
上一篇
下一篇