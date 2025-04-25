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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至170元，幅度約3.34%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)提出目標價估值：中位數由164.5元上修至170元，調升幅度3.34%。其中最高估值190元，最低估值102元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予菲利浦莫里斯國際評價：積極樂觀14位、保持中立2位、保守悲觀3位。

菲利浦莫里斯國際今(25日)收盤價為168.4元。近5日股價上漲3.34%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PM市場預估目標價

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