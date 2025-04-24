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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調升至35元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由33.5元上修至35元，調升幅度4.48%。其中最高估值44元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Summit Therapeutics Inc今(24日)收盤價為33.23元。近5日股價上漲4.48%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SMMT市場預估目標價

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Summit Therapeutics Inc33.2321.50%

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