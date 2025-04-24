鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至53.5元，幅度約20.15%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)提出目標價估值：中位數由67元下修至53.5元，調降幅度20.15%。其中最高估值105元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有40位分析師給予Enphase能源評價：積極樂觀16位、保持中立18位、保守悲觀6位。
Enphase能源今(24日)收盤價為45.07元。近5日股價下跌20.15%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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