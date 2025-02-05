鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至79元，幅度約4.82%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)提出目標價估值：中位數由83元下修至79元，調降幅度4.82%。其中最高估值129元，最低估值50.69元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Enphase能源評價：積極樂觀12位、保持中立18位、保守悲觀3位。
Enphase能源今(5日)收盤價為66.25元。近5日股價上漲4.82%，標普指數下跌0.49%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至96元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至90元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2090.5元，幅度約4.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛迪生國際EIX-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%
上一篇
下一篇