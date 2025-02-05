鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元下修至3.45元，其中最高估值4.01元，最低估值1.85元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.01(4.59)
|5.39
|6.59
|6.46
|最低值
|1.85(1.85)
|2.84
|3.08
|3.25
|平均值
|3.35(3.46)
|4.29
|4.95
|5.25
|中位數
|3.45(3.52)
|4.28
|4.89
|5.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.35億
|23.18億
|24.62億
|24.91億
|最低值
|14.84億
|14.64億
|17.98億
|18.43億
|平均值
|15.90億
|18.76億
|20.83億
|22.24億
|中位數
|15.69億
|18.44億
|20.41億
|22.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.95
|1.02
|2.77
|3.08
|營業收入
|7.74億
|13.82億
|23.31億
|22.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至96元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至90元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2090.5元，幅度約4.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至79元，幅度約4.82%
上一篇
下一篇