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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元下修至3.45元，其中最高估值4.01元，最低估值1.85元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.01(4.59)5.396.596.46
最低值1.85(1.85)2.843.083.25
平均值3.35(3.46)4.294.955.25
中位數3.45(3.52)4.284.895.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.35億23.18億24.62億24.91億
最低值14.84億14.64億17.98億18.43億
平均值15.90億18.76億20.83億22.24億
中位數15.69億18.44億20.41億22.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.951.022.773.08
營業收入7.74億13.82億23.31億22.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENPH

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