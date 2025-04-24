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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至13元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由13.5元下修至13元，調降幅度3.7%。其中最高估值20元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀4位、保持中立9位、保守悲觀5位。

索菲科技今(24日)收盤價為11.74元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOFI市場預估目標價

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