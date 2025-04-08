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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至13.5元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由14元下修至13.5元，調降幅度3.57%。其中最高估值20元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀5位。

索菲科技今(8日)收盤價為9.86元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOFI市場預估目標價

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