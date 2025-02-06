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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元上修至0.26元，其中最高估值0.33元，最低估值0.21元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.33(0.33)0.61.1
最低值0.21(0.21)0.340.6
平均值0.26(0.26)0.520.79
中位數0.26(0.26)0.550.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.81億41.64億45.33億
最低值30.67億35.94億41.01億
平均值32.18億38.67億43.86億
中位數32.30億38.78億45.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.01-1.00-0.40-0.360.39
營業收入0.0010.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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