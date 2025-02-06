鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元上修至0.26元，其中最高估值0.33元，最低估值0.21元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.33(0.33)
|0.6
|1.1
|最低值
|0.21(0.21)
|0.34
|0.6
|平均值
|0.26(0.26)
|0.52
|0.79
|中位數
|0.26(0.26)
|0.55
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.81億
|41.64億
|45.33億
|最低值
|30.67億
|35.94億
|41.01億
|平均值
|32.18億
|38.67億
|43.86億
|中位數
|32.30億
|38.78億
|45.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.01
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|0.39
|營業收入
|0.00
|10.88億
|17.63億
|29.12億
|37.66億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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