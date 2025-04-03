search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.25元，其中最高估值0.29元，最低估值0.21元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.29(0.29)0.61.1
最低值0.21(0.21)0.340.6
平均值0.25(0.26)0.510.78
中位數0.25(0.26)0.540.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.81億41.64億45.42億
最低值30.67億35.94億41.01億
平均值32.20億38.63億43.92億
中位數32.21億38.53億45.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.30-1.00-0.40-0.360.39
營業收入7.51億10.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

相關行情

台股首頁我要存股
索菲科技12.36073.78%

延伸閱讀


Empty