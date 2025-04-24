車禍遇肇逃免驚求助無門！特別補償基金給付死亡、失能最高200萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-24 20:10

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民眾發生車禍事故，最怕遇上未投保強制汽車責任保險或肇事逃逸的汽車！保險局再次外界宣導，《強保法》已明文規定相關保障機制，受害人或其遺屬可向財團法人汽車交通事故特別補償基金申請補償，死亡、失能每人最高給付 200 萬元。

金管會表示，《強保法》已明定汽車所有人均應投保本保險，以保障汽車交通事故受害人或其遺屬之權益。

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針對因肇事車輛未投保強制汽車責任保險或肇事逃逸所致之受害人傷亡，亦已成立特別補償基金，使汽車交通事故的受害人或其遺屬得向該基金請求補償，以獲得基本保障，而特別補償基金於給付補償金額後，則會依據《強保法》第 42 條第 2 項規定，以補償金額為限代位行使請求權人向肇事者追償，以維護公平正義。

保險局主秘古坤榮說明，車禍事故補償類型可區分為兩部分，若有投保強制險，可依規定向保險公司申請理賠；若是肇逃或無投保強制險，則可尋求特別補償基金幫助，傷害醫療費用給付每人最高 20 萬元，死亡給付定額 200 萬元，失能則依情況區分為 15 個等級，補償金額 5 萬至 200 萬元不等。

金管會統計，汽車因有定期檢驗機制，強制險投保比率接近 100%；機車截至今年 2 月投保率為 89.95%。由於機車並無定期檢驗機制，只能透過警察臨檢，若違反強制保險法就會予以開罰。