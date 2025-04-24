預售建案去化速度趨緩 3月土建融餘額降至7個月低
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-24 18:05
台灣央行今 (24) 日公布 3 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 11 兆 1748 億元、3 兆 4305 億元，其中，土建融餘額降至去年 9 月以來低點，顯示建築貸款需求持續放緩，而房貸餘額雖續創高，但年增率 9.34% 也創去年 5 月以來低點，雙雙反映房市景氣趨緩。
據央行統計 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款，房貸利率續揚 0.019 個百分點至 2.264%，創 2009 年 1 月以來新高，顯示銀行自我風險控管趨嚴。
央行認為，房市的投機行為已較降溫，會視情況滾動調整政策。
而據 591 新建案統計，六都暨新竹縣市前十大預售屋待售率，平均待售比例均高達 60%，建案去化速度趨緩，且部分地區賣壓逐漸升溫。
房仲業者表示，市場正逐漸消化央行打炒房的政策利空，轉變為自用當道，但美國的對等關稅對整體經濟、股市造成衝擊，間接影響房市表現，具體影響仍需持續關注。
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