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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調降至106元，幅度約4.5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由111元下修至106元，調降幅度4.5%。其中最高估值132元，最低估值89元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀0位。

永利度假村今(23日)收盤價為76.5元。近5日股價上漲4.5%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WYNN市場預估目標價

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