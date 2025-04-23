鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調降至106元，幅度約4.5%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由111元下修至106元，調降幅度4.5%。其中最高估值132元，最低估值89元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀0位。
永利度假村今(23日)收盤價為76.5元。近5日股價上漲4.5%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為111.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為112.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為113.50元
上一篇
下一篇