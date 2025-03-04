鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為114.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.43元下修至5.26元，其中最高估值7.3元，最低估值4.13元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.3(7.3)
|6.88
|7.92
|最低值
|4.13(4.13)
|3.76
|3.58
|平均值
|5.34(5.35)
|5.61
|6.23
|中位數
|5.26(5.43)
|5.68
|6.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.29億
|77.80億
|82.76億
|最低值
|69.47億
|70.36億
|71.57億
|平均值
|71.17億
|73.13億
|75.59億
|中位數
|70.83億
|72.43億
|76.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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