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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為113.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.26元，其中最高估值7.3元，最低估值4.14元，預估目標價為113.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.3(7.3)6.57.92
最低值4.14(4.14)3.733.55
平均值5.34(5.39)5.556.42
中位數5.26(5.35)5.686.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值72.84億76.28億81.06億
最低值69.60億70.36億71.57億
平均值71.23億73.25億75.76億
中位數71.24億73.04億76.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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