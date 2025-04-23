鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹納赫集團DHR-US的目標價調降至250元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對丹納赫集團(DHR-US)提出目標價估值：中位數由260元下修至250元，調降幅度3.85%。其中最高估值310元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予丹納赫集團評價：積極樂觀26位、保持中立4位、保守悲觀0位。
丹納赫集團今(23日)收盤價為192.41元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌4.58%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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