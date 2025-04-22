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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股GPK-US的目標價調降至30元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至30元，調降幅度6.25%。其中最高估值34元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Graphic包裝材料控股評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Graphic包裝材料控股今(22日)收盤價為24.935元。近5日股價下跌6.25%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GPK市場預估目標價

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