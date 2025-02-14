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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為111.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.48元下修至5.12元，其中最高估值7.3元，最低估值3.68元，預估目標價為111.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.3(7.06)8.989.78
最低值3.68(3.21)3.394.41
平均值5.09(5.1)5.516.66
中位數5.12(5.48)5.56.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值72.84億77.45億77.75億
最低值68.41億68.81億72.36億
平均值71.29億73.22億74.88億
中位數71.54億73.08億74.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-19.37-6.64-3.736.32
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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