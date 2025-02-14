鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為111.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.48元下修至5.12元，其中最高估值7.3元，最低估值3.68元，預估目標價為111.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.3(7.06)
|8.98
|9.78
|最低值
|3.68(3.21)
|3.39
|4.41
|平均值
|5.09(5.1)
|5.51
|6.66
|中位數
|5.12(5.48)
|5.5
|6.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.84億
|77.45億
|77.75億
|最低值
|68.41億
|68.81億
|72.36億
|平均值
|71.29億
|73.22億
|74.88億
|中位數
|71.54億
|73.08億
|74.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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