search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為112.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.43元下修至5.28元，其中最高估值7.3元，最低估值3.68元，預估目標價為112.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.3(7.3)6.667.41
最低值3.68(3.68)3.394.41
平均值5.15(5.2)5.366.39
中位數5.28(5.43)5.56.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值73.29億77.80億82.76億
最低值68.41億68.81億72.36億
平均值71.20億73.16億76.63億
中位數71.27億72.66億76.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

相關行情

台股首頁我要存股
永利度假村88.8210.38%

延伸閱讀


Empty