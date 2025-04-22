鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調降至132.5元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由137.5元下修至132.5元，調降幅度3.64%。其中最高估值157元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Celestica, Inc.今(22日)收盤價為80.59元。近5日股價下跌3.64%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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