鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至102.5元，幅度約11.41%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至102.5元，調升幅度11.41%。其中最高估值140元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Celestica, Inc.今(28日)收盤價為98.155元。近5日股價上漲11.41%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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