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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至138.5元，幅度約27.65%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至138.5元，調升幅度27.65%。其中最高估值150元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Celestica, Inc.今(31日)收盤價為114.09元。近5日股價下跌27.65%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CLS市場預估目標價

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Celestica, Inc.114.0913.53%

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