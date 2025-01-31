鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至138.5元，幅度約27.65%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至138.5元，調升幅度27.65%。其中最高估值150元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Celestica, Inc.今(31日)收盤價為114.09元。近5日股價下跌27.65%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至91元，幅度約18.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至91元，幅度約18.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至102.5元，幅度約11.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至108.5元，幅度約5.85%
上一篇
下一篇