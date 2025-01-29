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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至108.5元，幅度約5.85%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由102.5元上修至108.5元，調升幅度5.85%。其中最高估值140元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Celestica, Inc.今(29日)收盤價為92.32元。近5日股價上漲5.85%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CLS市場預估目標價

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Celestica, Inc.90.73.82%

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