鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為138.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.79元，其中最高估值5.06元，最低估值4.23元，預估目標價為138.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.06(4.58)
|6.33
|7.06
|最低值
|4.23(4.23)
|5.13
|7.06
|平均值
|4.75(4.48)
|5.79
|7.06
|中位數
|4.79(4.5)
|5.98
|7.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|111.39億
|136.85億
|139.30億
|最低值
|105.70億
|117.03億
|139.30億
|平均值
|108.09億
|125.73億
|139.30億
|中位數
|107.42億
|124.86億
|139.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.47
|0.82
|1.18
|2.04
|3.62
|營業收入
|57.48億
|56.35億
|72.50億
|79.61億
|96.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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