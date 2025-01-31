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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為138.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.79元，其中最高估值5.06元，最低估值4.23元，預估目標價為138.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.06(4.58)6.337.06
最低值4.23(4.23)5.137.06
平均值4.75(4.48)5.797.06
中位數4.79(4.5)5.987.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值111.39億136.85億139.30億
最低值105.70億117.03億139.30億
平均值108.09億125.73億139.30億
中位數107.42億124.86億139.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.470.821.182.043.62
營業收入57.48億56.35億72.50億79.61億96.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLS

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