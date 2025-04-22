鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司DKNG-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至58元，調降幅度3.33%。其中最高估值75元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予DraftKings公司評價：積極樂觀29位、保持中立6位、保守悲觀0位。
DraftKings公司今(22日)收盤價為32.44元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌4.58%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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