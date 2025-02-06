鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.96元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.91元下修至-0.96元，其中最高估值-0.71元，最低估值-1.12元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.71(-0.71)
|1.38
|2.09
|2.5
|最低值
|-1.12(-1.12)
|-0.24
|-1
|1.17
|平均值
|-0.91(-0.9)
|0.56
|1.41
|1.98
|中位數
|-0.96(-0.91)
|0.58
|1.55
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.54億
|65.96億
|84.01億
|95.96億
|最低值
|46.38億
|60.04億
|71.05億
|71.35億
|平均值
|47.89億
|63.90億
|75.44億
|83.67億
|中位數
|47.65億
|64.00億
|75.32億
|83.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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