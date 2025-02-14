鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為53.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.54元，其中最高估值1.38元，最低估值-0.24元，預估目標價為53.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.38(1.38)
|2.09
|2.5
|3.68
|最低值
|-0.24(-0.24)
|-1
|1.17
|2.41
|平均值
|0.55(0.56)
|1.41
|1.98
|3.24
|中位數
|0.54(0.58)
|1.55
|2.09
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.96億
|84.01億
|95.96億
|105.01億
|最低值
|60.04億
|71.05億
|71.35億
|76.48億
|平均值
|63.99億
|75.46億
|83.61億
|92.37億
|中位數
|64.00億
|75.33億
|83.29億
|94.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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