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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.54元，其中最高估值1.38元，最低估值-0.24元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.38(1.38)2.092.53.68
最低值-0.24(-0.24)-11.172.41
平均值0.55(0.56)1.411.983.24
中位數0.54(0.58)1.552.093.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.96億84.01億95.96億105.01億
最低值60.04億71.05億71.35億76.48億
平均值63.99億75.46億83.61億92.37億
中位數64.00億75.33億83.29億94.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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