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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 00:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.56元，其中最高估值1.38元，最低估值0.18元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.38(1.38)2.092.793.84
最低值0.18(0.18)0.961.362.49
平均值0.59(0.59)1.522.273.17
中位數0.56(0.57)1.572.263.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.96億84.01億95.96億107.34億
最低值62.12億70.42億71.35億76.48億
平均值64.47億75.99億86.10億94.29億
中位數64.50億76.07億86.03億95.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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