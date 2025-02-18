鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 00:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.56元，其中最高估值1.38元，最低估值0.18元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.38(1.38)
|2.09
|2.79
|3.84
|最低值
|0.18(0.18)
|0.96
|1.36
|2.49
|平均值
|0.59(0.59)
|1.52
|2.27
|3.17
|中位數
|0.56(0.57)
|1.57
|2.26
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.96億
|84.01億
|95.96億
|107.34億
|最低值
|62.12億
|70.42億
|71.35億
|76.48億
|平均值
|64.47億
|75.99億
|86.10億
|94.29億
|中位數
|64.50億
|76.07億
|86.03億
|95.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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