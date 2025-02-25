鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.53元，其中最高估值0.77元，最低估值0.22元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.77(0.84)
|2.2
|2.79
|3.84
|最低值
|0.22(0.22)
|1.07
|1.36
|2.49
|平均值
|0.53(0.55)
|1.52
|2.24
|3.17
|中位數
|0.53(0.54)
|1.51
|2.21
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.96億
|84.01億
|95.96億
|107.34億
|最低值
|62.12億
|70.42億
|71.35億
|76.48億
|平均值
|64.58億
|75.95億
|86.43億
|95.43億
|中位數
|64.51億
|76.00億
|86.16億
|97.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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