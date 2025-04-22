〈貴金屬盤後〉川普再度開嗆鮑爾 黃金飆出新天價3430美元
鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-22 05:19
金價周一 (21 日) 突破每盎司 3400 美元、再創新高，因美國總統川普再度威脅聯準會 (Fed) 獨立性，砲轟 Fed 主席鮑爾是「輸家」、應該現在就降息，此外，川普的關稅政策也持續動搖投資人對美國經濟的信心，這些因素導致美元走軟，助長金價，並激發避險需求。
金價上周三剛突破 3300 美元，但在強大動能下，短短幾天又漲了 100 美元。
黃金今年來共上漲約 30% 或 700 美元，而自川普 4 月 2 日「解放日」宣布對等關稅迄今，上漲約 8%。
美元貶至三年低點，川普周一升高對 Fed 的壓力，不但怒嗆鮑爾是「輸家」，還要他「現在」就降息，這番最新言論再度撼動投資人對美國經濟的信心。當美元走軟，通常會提高黃金對其他外幣買家的吸引力。
關稅方面，中國指控美國以關稅為要脅，並警告各國不要與美國達成關稅協議。
High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「由於關稅緊張持續升溫，我們仍看好避險因素將持續帶動黃金價格上漲。就算中間會有拉回和獲利了結賣壓，我們依然相信，根本趨勢會是盤整中向上。」
金價今年來一路飆升，不僅反映投資人對美國信心低落，背後還有各國央行的買盤支撐。花旗 (Citi) 預估金價將在三個月內突破每盎司 3500 美元，因投資需求將超越金礦供給。
花旗 Kenny Hu 等分析師說：「我們預估，關稅引發的美國和全球經濟可能持續存在，而且還有央行和其他機構投資人的強力買進。」
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