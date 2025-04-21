川普「黃金規則」激勵金價飆破3400美元 法人：金礦股影響雖有限 但黃金續走多頭

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-21 20:26

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川普開「金」口，在社交平台上發表有關談判和成功的感悟，稱二者平行不悖的黃金法則是「擁有黃金者制定規則」，國際金價今 (21) 日應聲飆破 3400 美元。法人建議，對等關稅對大多數金礦股的直接影響有限，過去四年是金礦股保持獲利且持續時間最長的時期，大多數金礦商可在當前金價創造大量自由現金流，而許多推升成本的因素已在短期內緩解，金價上漲有助實現有意義的獲利和自由現金流量成長。

川普關稅談判有進展，但半導體限制出口措施以及鮑爾淡化降息預期仍打壓市場情緒，上週股市持續表現不振，不過，美國財長否認外國大規模拋售美國公債，帶動債市回穩，未來一週除持續關注關稅談判及經濟數據之外，特斯拉、Alphabet 等龍頭企業財報登場。

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富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德指出，川普對等關稅對大多數金礦股的直接影響有限，但關稅計畫宣布後的波動對全球大多數資產仍構成壓力，包含黃金、金礦股，就基本面看，過去四年是金礦股保持獲利且持續時間最長的時期，大多數金礦商可在當前金價創造大量自由現金流，而許多推升成本的因素已在短期內緩解，金價上漲有助實現有意義的獲利和自由現金流量成長。

從資金流向看，近週整體股票型 ETF 獲得 77.03 億美元資金淨流入，歐洲、日本分別獲 38.04 億、8.99 億美元資金淨流入，但亞洲、中國、美國、拉美則分別淨流出 31.22 億、24.5 億、12.57 億、1.56 美元。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、通訊、公用事業；淨流出金額最高的產業為能源，其次為金融、主題型。