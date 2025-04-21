川普「黃金規則」激勵金價飆破3400美元 法人：金礦股影響雖有限 但黃金續走多頭
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-21 20:26
川普開「金」口，在社交平台上發表有關談判和成功的感悟，稱二者平行不悖的黃金法則是「擁有黃金者制定規則」，國際金價今 (21) 日應聲飆破 3400 美元。法人建議，對等關稅對大多數金礦股的直接影響有限，過去四年是金礦股保持獲利且持續時間最長的時期，大多數金礦商可在當前金價創造大量自由現金流，而許多推升成本的因素已在短期內緩解，金價上漲有助實現有意義的獲利和自由現金流量成長。
川普關稅談判有進展，但半導體限制出口措施以及鮑爾淡化降息預期仍打壓市場情緒，上週股市持續表現不振，不過，美國財長否認外國大規模拋售美國公債，帶動債市回穩，未來一週除持續關注關稅談判及經濟數據之外，特斯拉、Alphabet 等龍頭企業財報登場。
富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德指出，川普對等關稅對大多數金礦股的直接影響有限，但關稅計畫宣布後的波動對全球大多數資產仍構成壓力，包含黃金、金礦股，就基本面看，過去四年是金礦股保持獲利且持續時間最長的時期，大多數金礦商可在當前金價創造大量自由現金流，而許多推升成本的因素已在短期內緩解，金價上漲有助實現有意義的獲利和自由現金流量成長。
從資金流向看，近週整體股票型 ETF 獲得 77.03 億美元資金淨流入，歐洲、日本分別獲 38.04 億、8.99 億美元資金淨流入，但亞洲、中國、美國、拉美則分別淨流出 31.22 億、24.5 億、12.57 億、1.56 美元。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、通訊、公用事業；淨流出金額最高的產業為能源，其次為金融、主題型。
富蘭克林證券投顧表示，全球金融市場持續受關稅議題所牽動，近期情勢發展顯示關稅談判難度雖高但仍有機會達成協議，未來一週除持續關注關稅談判及經濟數據之外，特斯拉、Alphabet 等龍頭企業財報登場，根據 FactSet 統計 (4/17)，史坦普 500 大企業已有 12% 公布財報，獲利優於預期比例達 71%，但略低於五年平均的 77%，史坦普 500 大企業第一季獲利預估將成長 7.2%，著眼美股本波修正後本益比 22.61 倍，已低於五年均值的 23.52 倍，若企業財測展望維持正向，有望吸引低接買盤回流。
基於目前市場仍易受到關稅談判消息牽動，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無需過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡型及債券型基金，股市建議採取大額定期定額長期佈局，首選科技 / 創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站，積極者可留意黃金產業型基金操作機會。
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