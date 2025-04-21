日元觸及7個月高點 受貿易不確定性和聯準會擔憂提振

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-21 14:42

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日元兌美元匯率周一 (21 日) 升至 141 日元以上，創下 7 個月以來的新高。日元走強的主要原因是美元走軟，這與市場對美國聯準會獨立性的擔憂日益加劇有關。此前有報導指出，白宮正在探討撤換聯準會主席鮑爾的可能性，因為川普總統對聯準會不願降息愈加感到不滿。

在貿易方面，據報導，日本正考慮增加大豆和稻米的進口，作為與美國正在進行的關稅談判中的讓步。美國官員一直批評日本在汽車和稻米等領域存在市場壁壘，同時也施壓要求日本增加美國肉類、魚產品和馬鈴薯的進口。

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貿易相關的不確定性也提振了對日元作為避險資產的需求。川普總統反覆無常的關稅言論，持續打擊投資者信心，並支撐了對包括日元在內的傳統避險資產的需求。

此外，美國新任駐日本大使上周五表示，對美日關稅談判達成協議持樂觀態度。日本首相岸石破茂也在周日表示，希望正在進行的美日關稅談判能成為美國與其他國家談判的典範。

日本和美國貨幣政策預期分歧也是導致美元兌日元下跌的原因之一。日本三月份的核心通膨加速，為日本央行進一步升息敞開了大門，這進一步支撐了日元。

與此同時，川普政府的關稅政策削弱了投資者對美國經濟的信心。市場普遍認為美國聯準會將在 6 月恢復降息周期，這也對美元和美元兌日元匯率構成壓力。美國公債市場近期的拋售也顯示投資者對美國經濟失去信心。