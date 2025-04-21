關稅重創美國農民！玻利維亞首次對中國出口奇亞籽 取代與美貿易

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-21 16:34

‌



玻利維亞總統路易斯．阿爾塞（Luis Arce）表示，首批從聖塔克魯茲出口至中國的 25 噸奇亞籽已正式啟運，這不僅是農業貿易上的重大突破，更是一項「里程碑事件」，代表玻利維亞在開拓潛力巨大中國市場上邁出重要一步。阿爾塞強調，中國是一個潛力巨大的市場，打開這個市場將有助於減少對美國市場的依賴，特別是在美方加徵 10% 關稅的情況下。

因應美國加徵 10% 關稅，促玻利維亞轉向中國市場

‌



阿爾塞指出，中國是所有國家都渴望進入的龐大市場，像阿根廷、巴拉圭等鄰國也都在積極爭取相關機會。他特別提到，中國市場的開放將有助於減輕美國提高 10% 進口關稅對玻利維亞出口的衝擊。玻利維亞政府認為，中國市場對奇亞籽的需求幾乎「沒有上限」，未來出口量可望持續成長，此舉不僅有助於分散風險，更能讓農產品找到更穩定的新出路。

中國大使出席啟運儀式，批評美國「一己私利的單邊霸凌行為」

中國駐玻利維亞大使王亮也出席了奇亞籽啟運儀式，與阿爾塞總統一同見證歷史時刻。他指出，中玻農產品貿易不斷取得新成果，未來雙邊經貿合作將繼續擴展。

此外，王亮還批評了美國濫用關稅措施的行為，稱其為出於「一己私利的單邊霸凌行為」，強調中國願與玻利維亞密切合作，維護公平貿易與國際正義。

聖塔克魯茲為奇亞籽重鎮，玻利維亞出口實力強

玻利維亞奇亞籽出口實力強大。根據玻利維亞農村發展與土地部資料，該國 2023 年奇亞籽總產量為 1.15 萬噸，種植面積達 2.26 萬公頃，其中聖塔克魯茲的出口占比高達 95%。統計數據顯示，2023 年玻利維亞奇亞籽出口總值為 2619 萬美元，主要出口市場包括墨西哥（35%）、美國（15%）、德國（9%）、英國（7%）和秘魯（6%）。

擬躍升全球第一大出口國 玻奇亞籽產業前景看好

玻利維亞中央政府樂觀看待中國市場的潛力，認為奇亞籽出口中國將大幅提升玻利維亞全球市場地位，有望取代目前排名第一的國家，成為全球最大奇亞籽出口國。企業代表胡利奧．諾格拉也表示，出口中國將吸引更多投資、創造更多就業，並為當地經濟帶來正面連鎖效應。

奇亞籽營養價值高，健康市場需求旺盛

奇亞籽近年在全球健康食品市場中備受青睞，其富含 Omega-3 脂肪酸、膳食纖維、鈣和鎂等營養元素，廣泛應用於飲食、保健與美容產業。隨著中國消費者健康意識提升，預計奇亞籽需求將持續上升，為玻利維亞出口帶來新機遇。

「關稅風暴」背景下，美國農產品出口正面臨新的挑戰

與此同時，在美國發動的「關稅戰」背景下，當地農產品出口正面臨嚴峻挑戰。據中國《人民日報》報導，中美貿易摩擦可能首先重擊美國農民，而農民正是總統川普的重要支持者。美國大豆協會（ASA）主席拉格蘭（Caleb Ragland）坦言，若失去中國這一最大市場，2025 年美國農民恐面臨「潛在重大損失」。

近年來，中國積極推動農產品進口多元化，巴西與阿根廷大豆已成為美國的替代品。中國企業近日更大舉採購巴西 240 萬噸大豆，顯示中國逐步擺脫對美依賴。

美農民成為關稅戰犧牲品

拉格蘭指出，美國大豆出口的 50% 用於出口，其中最大宗客戶就是中國，而貿易戰不僅讓農民承受額外關稅，更可能導致農業破產潮。回憶起 2018 年中美貿易戰期間，拉格蘭表示，當時農業損失高達 270 億美元，大豆產業首當其衝，並警告說，若情勢持續，美國農業恐陷入長期低迷的狀況。

過去補貼難彌補損失，農民對政府失望