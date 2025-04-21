中國LPR報價出爐！1年期、5年期連續第六個月維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 11:30

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中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率（LPR）連續第六個月維持不變，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%。

據《華爾街見聞》周一（21 日）報導，2024 年 11 月以來，兩個期限品種 LPR 已連續 6 個月按兵不動。

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中國政府在 2025 年《政府工作報告》明確提到要「實施適度寬鬆的貨幣政策」，同時還提出要「適時降準降息，保持流動性充裕」。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受去年一攬子增量政策延續效應帶動，年初以來宏觀經濟保持較強增長動能，消費、投資增速加快，降息的必要性、迫切性不高。

展望未來，據《證券日報》報導，王青認為，結合當前房地產市場、外部經貿環境變化，以及整體物價走勢，第二季降息窗口可能打開，屆時央行會引導 LPR 報價跟進下調。

此外，王青說，今年 LPR 報價還可能在政策利率保持穩定時單獨下調，或 LPR 報價調降幅度大於政策性降息幅度。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，考慮到銀行負債端壓力，以及強化貨幣與財政協同、加大對實體經濟支持的需要，央行官員仍有必要降準。