美元貶至半年新低！鮑爾對貿易戰發嚴厲警告 金價再創高 續朝3400美元叩關
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-17 10:10
國際金價周四 (17 日) 持續攀漲，現貨黃金(XAUUSDOZ) 一度漲高 0.4% 至 3357.78 美元，再創歷史新高，續朝 3400 美元大關邁進，主要受到聯準會 (Fed) 主席鮑爾對貿易戰影響的警告導致美股跟美元大跌影響，進而推升避險需求。
由於貿易戰不斷升級，引發人們對全球經濟可能陷入衰退的擔憂，現貨黃金周三上漲 3.5%，創 2023 年 3 月以來單日最大漲幅紀錄。今年以來，國際金價上漲近 28%，超過去年的 27% 漲幅。
美元跌至六個月新低，因交易員再次受到一系列關稅消息的衝擊，而鮑爾則打消市場對於 Fed 將迅速採取行動安撫投資者的希望。
美國總統川普正準備在與美國關稅的談判中向各國施壓，要求其限制與中國的貿易。
澳盛銀行研究分析師 Brian Martin 與 Daniel Hynes 在一份研究報告中說：「關稅不確定性加劇、經濟成長預期放緩、通膨擔憂及降息前景增強，這些因素為貴金屬進一步上漲創造完美的背景。」
瑞銀也指出，推升金價續創新高的原因包括地緣政治緊張局勢升級、對美國通膨和不斷變化的利率前景的擔憂等。
中信建投則表示，川普反覆無常的關稅政策催生的濃厚避險需求，也是金價上漲的驅動力之一。
高盛近日也大幅調高金價預期，將 2025 年底金價目標從每盎司 3300 美元提高至 3700 美元，並預估在極端情況下，若央行需求持續升至每個月 110 噸，ETF 持有量反彈至疫情時期的水準，投機性部位達到歷史範圍高點，金價甚至可能觸及 4500 美元。
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