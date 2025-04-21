貿易戰擔憂+美元指數跌破99！現貨黃金漲破3370美元再創高 陸金價首破每克8百人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 10:15

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美元持續跌跌不休，美元指數 (DXY) 今 (21) 日亞洲早盤交易時段突然大跳水，跌破 99 大關，創 2022 年 4 月以來新低，而與此同時，現貨黃金(XAUUSDOZ) 漲逾 1% 至每盎司 3373.98 美元，再創歷史新高。此外，中國黃金期貨價格更首次突破每克 800 人民幣大關，主要因為諸多因素引發避險情緒高漲。

中金外匯研究表示，從近幾周的表現看，美國政府的內外政策不確定性令美元和美債的避險功能弱化了，美元和美債變得更像風險資產，而非避險資產。近期美國總統川普對於聯準會 (Fed) 主席鮑爾的一些言論更加大市場對於 Fed 獨立性的擔憂。若美國經濟數據加劇停滯性通膨憂慮情緒，美元的多頭恐難以組織起有效的反彈。

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美國總統普上周四 (17 日) 抨擊 Fed 主席鮑爾「玩弄政治」，並稱可立即讓鮑爾走人，鮑爾此前曾表示，依據美國法律，川普無權解職自己。

申萬宏源證券宏觀團隊分析指出，4 月 7 日以前，美元的走弱主要因為美國衰退預期的升溫，但 4 月 7 日以來，美債殖利率反彈、但美元仍在走弱，也許因為海外資金在「逃離美國」。4 月 7 日前關稅衝擊下資金避險、流向美債等，而自 4 月 7 日以來，部分投資者拋售美債、迴流歐日，導致美元兌歐元等更為弱勢。

值得一提的是，根據中信建投證券發佈的一份研究報告，美元指數在大跌之後，3 個月內收漲的概率是最低的，僅為 40% 左右，且 3 個月漲幅中值為負，在交易層面上判斷反轉較為困難，但在統計上有一個好處是，其上漲下跌的幅度均較小，短期面臨的風險小於美股。

GivTrade 創辦人 Hassan Fawaz 則表示，貿易談判缺乏明確的時程表繼續令投資人保持謹慎。歐洲央行 (ECB) 近期降息恐提高金價在低收益率環境下的吸引力。投資人關注點可能集中在美國宏觀經濟數據和貿易方面的任何新進展上。

隨著美元下跌，現貨黃金今日也首度漲破每盎司 3370 美元大關。由於貿易衝突擾亂全球市場，打擊對風險資產的興趣，同時提振對避險資產的需求，金價今年屢創新高。過去 12 周黃金 ETF 持有量連續擴大，為 2022 年以來最長的持續時間。各大央行也一直在增持黃金，支撐著強勁的全球需求。