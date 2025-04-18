〈房產〉新北捷運站區租金最貴在新埔每坪逾4600元 府中站區周邊只排老三

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-18 12:36

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據台北捷運公司統計，台北捷運旅運量於今年 3 月突破 140 億人次，大量的通勤人潮也為捷運站周邊帶來龐大商機。房仲業者近一年實價登錄租賃資料，統計出新北市 10 大店租最貴的捷運站。其中，「新埔站」店面以平均單坪租金 4657 元居冠，其次則是「三重國小站」與「府中站」位居二、三名。

根據實價登錄租賃資訊統計，位於新北市境內店租最貴的是位於板南線上的「新埔站」，平均單坪租金為 4,657 元，也是新北市唯一店租超過 4,000 元的捷運站點，且店租是第二名「三重國小站」的 1.8 倍之多。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，「新埔站」坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，不僅擁有穩定的居住人口與成熟的生活機能，更因鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐，具備「高人流、高消費、高流動率」的優勢，店面效益高。觀察新埔站周邊店租行情，已超越府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈，顯示其豐沛的商業潛力。

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第二名則是「三重國小站」，平均單坪租金為 2,585 元。陳金萍說明，「三重國小站」位於三重區重陽路與三和路交會地帶，緊鄰三重國小、光榮國中等多所學區，同時鄰近三和夜市，加上四周圍繞著大量中高密度住宅區，捷運通勤人口亦為固定通學及通勤族，早晚尖峰人潮明顯。雖非觀光或大型商圈站點，但因居住人口多，帶動日常型消費的穩定支撐，如早餐店、飲料店、文具店、輕餐飲、藥局等皆有不錯發展空間，因人流穩定、店面 CP 值高。

進一步觀察店租前 10 名的站點可以發現，有 4 個站點位於中和新蘆線上，除「三重國小站」外，還有「頂溪站」、「丹鳳站」與「南勢角站」。陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，因此，「人潮就是錢潮」，也讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。