皇翔出資開發 永和大陳社區更新單元3今開工

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-18 22:30

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新北市政府今 (18) 日舉辦「永和新生地（大陳社區）更新單元 3 公辦都更案開工典禮」，並由市長侯友宜出席開工典禮，侯友宜表示，大陳都更案是全台最大、最複雜的公辦都更案件，也感謝新北市住都中心、出資人團隊皇翔建設 (2545-TW) 的努力。

新北永和大陳都更案分為 7 個單元，都更範圍全台最大、總戶數最多，挑戰性非常高，經過多年努力，目前部分單元已順利完成，部分單元正推動中，全案 7 個更新單元都已完成簽約。

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大陳都更單元 3 在去年 7 月拆除工程後，在今日開工動土，也展現新北市推動都市更新的決心及效率。大陳都更單元 3 在進入動工後，預計採邊建邊售，預計 2029 年完工。

侯友宜並指出，大陳公辦都更的進程已全面啟動，單元 6 預計 2025 年下半年開始拆除動工，單元 5、7 正加緊審議中，單元 1、4 則力拼 2025 年上半年提送計畫至市府審查，未來整個大陳社區將成為機能完善的宜居社區。

永和大陳社區更新單元 3 公辦都更案由皇翔建設於 2022 年得標，全案基地面積近 4000 坪，更新後總價值達 300 億元，將有四棟新建物，包含地上 35 層、34 層、33 層、地下共同開挖 6 層的 3 棟住宅，以及 1 棟地上 9 層、地下 6 層的市場和商辦大樓，住宅戶數共 1157 戶。

新北永和更新單元 3 更新後建築示意圖。(圖：新北住都中心提供)