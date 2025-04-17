〈房產〉商用不動產仍有剛性需求 生技業5.4億元搶進內湖整層廠辦

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-17 20:15

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去年台灣商用不動產市場飆出 1800 億元的成交新天量，今年來仍有成交動能，由達永機構旗下的耀達建設在內湖新明路採先建後售的「金矽谷 No.25 環球旗艦總部」一公開，就有生技業以 5.4 億元搶進整層 668.59 坪，換算每坪價格也近 80 萬元。

耀達建設剛公開的「金矽谷 No.25 環球旗艦總部」，位在內湖新明路上，原址爲三陽 (2206-TW) 新明服務廠，由耀達建設與三陽合建，在 2020 年動工後，預計在第三季完工，就有「維科生技」以總價 5.4 億元購入 15 樓整層共 668.59 坪，換算單坪價格近 80 萬元、也創下區域新高價。

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在「金矽谷 No.25 環球旗艦總部」搶第一筆成交的維科生技董事長呂世博指出，自己實際勘查北士科、南軟園區及內科後，最後選擇金矽谷 25 期是看好其位置、環境及產業三大優勢。

達永機構自 1997 年以來，深耕內湖地區，並已規劃興建近 30 棟智慧型廠辦和商辦大樓，其中總銷 105 億元「金矽谷 25」即將完工，而「金矽谷 26」而正在銷售，並且可望整棟售出。

耀達建設董事長莊文欽。(鉅亨網記者張欽發攝)

耀達建設董事長莊文欽指出，「金矽谷 26」基地 450 坪、總銷 18.9 億元，目前有科技背景的客人在談，可望整棟帶走， 主要在企業賺到錢以後都想要自己有一棟，因為整棟買下後對大樓就有有命名權，感覺會很有面子。

在目前美國川普總統祭出「對等關稅」造成全球經濟可能出現衰退同時，莊文欽則指出，美國關稅戰雖帶給全球政經出現不確定性，但危機的時候進場，反而買到的是平實的價格，但若幾個月後、危機變成轉機，反倒是成本恢復，要購買房產、在價格上就比較困難。