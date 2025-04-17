〈房產〉商用不動產買氣夯 私法人一年內打包北市4棟商辦大樓
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-17 11:30
受近期政府「打住不打商」影響，不少私法人將置產眼光看往商用不動產，甚至不惜砸重金整棟帶走，房仲業者以統計數字指出，過去一年以來，「打包式」購樓蔚然成風，如士林區承德路四段一處 12 樓商辦，去年底以 5 億 6688 萬元由私法人整棟帶走。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，士林近期有北士科地產強勢議題，加上商辦自用與出租皆頗具效益，因此讓此類不動產成私法人購置標的。
根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為 1167.8 坪，屋齡 11 年，樓層為 12 樓，2024 年底整棟以 5 億 6688 萬元成交，買方則為私法人，為承德路四段上，有實價以來總價次高之交易。
賴志昶分析，此案屋齡已達 11 年，北市此類整棟出售案例較顯稀缺，加上近期北士科議題豐富，還有北市商辦需求日益高漲，致使該案能吸引私法人進駐。
台北地政雲統計顯示，近一年台北市總價高於 3 億元且為整棟交易的商業不動產，其中 4 筆為商辦、2 筆則為旅館。賴志昶補充，近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有三，一是此類商業設施若違相關業者取得，一來可供自用，亦可拿來出租，使用上較為彈性。
此外，此類產品由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益；三是《平均地權條例》修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但是此類限制打住不打商，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，此類商用不動產在市場具相當競爭力，尤其是在商業活動繁忙的蛋黃地帶，會成為置產族爭相購置的標的，其一原因除了具有高租金潛力之外，近期面對金融海嘯風雨欲來，金字塔頂端族群居安思危，將資產移往較為穩固的投資工具，因此價格較顯支撐力道且進可攻、退可守的商用不動產，即成為此類族群資金停泊處，這也是市場對於此類不動產仍抱持樂觀態度主要原因。
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