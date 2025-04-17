〈房產〉商用不動產買氣夯 私法人一年內打包北市4棟商辦大樓

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-17 11:30

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受近期政府「打住不打商」影響，不少私法人將置產眼光看往商用不動產，甚至不惜砸重金整棟帶走，房仲業者以統計數字指出，過去一年以來，「打包式」購樓蔚然成風，如士林區承德路四段一處 12 樓商辦，去年底以 5 億 6688 萬元由私法人整棟帶走。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，士林近期有北士科地產強勢議題，加上商辦自用與出租皆頗具效益，因此讓此類不動產成私法人購置標的。

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根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為 1167.8 坪，屋齡 11 年，樓層為 12 樓，2024 年底整棟以 5 億 6688 萬元成交，買方則為私法人，為承德路四段上，有實價以來總價次高之交易。

賴志昶分析，此案屋齡已達 11 年，北市此類整棟出售案例較顯稀缺，加上近期北士科議題豐富，還有北市商辦需求日益高漲，致使該案能吸引私法人進駐。

台北地政雲統計顯示，近一年台北市總價高於 3 億元且為整棟交易的商業不動產，其中 4 筆為商辦、2 筆則為旅館。賴志昶補充，近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有三，一是此類商業設施若違相關業者取得，一來可供自用，亦可拿來出租，使用上較為彈性。

此外，此類產品由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益；三是《平均地權條例》修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但是此類限制打住不打商，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。