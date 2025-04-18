〈房產〉桃園建商6.27億元台南搶地 以每坪79萬登永康新地王

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-18 10:35

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南科發展效應下，台南再現多筆土地交易新高，據實價登錄最新揭露，位於台南永康區鹽行國中重劃區的平道段 310 地號等 3 筆商業用地，合計面積 793.82 坪，2024 年 12 月，由桃園建商以總價約 6.27 億元買下，每坪成交單價達 79 萬元，登永康區商業用地新地王。

這筆新交易也打破國泰建設 (2501-TW) 於 2022 年以每坪 76 萬元，買下同區段「國泰仰睦」預售基地單價紀錄，不僅刷新鹽行國中重劃區土地單價新高，更登上永康區商業用地新地王。

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台灣房屋台南中華加盟店店東張文龍表示，鹽行國中重劃區位於南科與台南市區之間，鄰近國一交流道及永康火車站，亦可快速連接北外環道路通往南科，聯外交通相當便利，加上區段可與大橋生活圈串連為永康新都心軸帶，擁有台南市立總圖、創意設計園區等開發紅利，因此近年吸引包括國泰、茂德、遠雄等大咖建商進駐插旗。據了解，買家「大牛牛建設」為桃園老字號建商春虹建設相關企業，該集團旗下目前在台南推案，包括永康「奇美京鑽」及舉喜重劃區的「南灣之星」等案。

張文龍指出，該筆土地屬於高容積率的商業用地、面臨平道路且地形方正，鄰地也還有整合空間，更顯地段價值，而鹽行國中重劃區屬新興重劃區，區段目前尚無成屋，約有 9 個預售大樓新案銷售中，該筆土地一旁就是寶佳集團旗下櫻花建設 (2539-TW) 的預售案「櫻花南科之櫻」，最高單價站穩 4 字頭，其他如「國泰仰睦」、「遠雄山禾」等案，最高則已站上 5 字頭，因此以該筆購地成本估算，未來推案開價應上看 5 字頭。

近期台南土地創價交易不只一樁，且都由北客重金卡位，今年 2 月，歸仁高鐵特區武東段 1081.96 坪住宅用地，由台北一名蔣姓自然人，以總價 5.51 億元無貸款入手，該總價登上歸仁區 2023 年以來，最高總價土地交易，每坪成交單價 51 萬元，亦為武東段史上單價次高紀錄。

同樣在今年 2 月，安平市政特區金華段 574.75 坪住五用地，由台北正群建設，同樣無貸款 5.7 億元入主，成為今年安平區最高總價土地交易，每坪成交單價 99.2 萬元，也刷下安平區歷年土地單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南科 2023 年產值首度超車竹科，正式稱霸國內科學園區成為龍頭，吸引各地投資人積極前進台南布局，其中永康鹽行國中重劃區及歸仁高鐵特區，被視為南科串連至沙崙綠能科技園區黃金走廊的一環，隨高科技人才移入，住宅與商辦需求同步增加，而安平市政特區作為台南市政核心，高端住宅市場發展定位成熟，住宅供需強勁，且被收購的土地本身條件佳、開發價值高，相對更具創價優勢。