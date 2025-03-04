節省關稅！中國汽車進入歐洲市場 土耳其成熱門跳板

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-04 09:54

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橫跨歐亞大陸、地理位置優越的土耳其，正扮演起中國汽車進入歐洲市場重要跳板的角色。

土耳其與歐盟之間的關稅同盟協議，土耳其製造的汽車享有進入歐盟市場的優惠條件，中國車企在當地的投資也可享有此優惠政策。

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土耳其良好的汽車產業基礎和相對歐盟而言較低的人力成本，能給包括中國車企在內的國際汽車製造商提供便利的資源，而得天獨厚的地理位置也有利於壓縮汽車出口的運輸成本。因此，對於中國車企想要進入高關稅的歐盟市場，借道土耳其成為熱門選項。

根據土耳其媒體 Haberler 報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）25 日透露，一家中國汽車工廠已完成在土耳其北部薩姆松省的投資籌備工作，很快將奠基。

這是繼比亞迪在土耳其建廠之後，又一個中國車企即將在土耳其建廠的消息。外界紛紛猜測對象，包括奇瑞、上汽、廣汽、吉利等，但目前皆未有確切訊息。

結合歐盟對中國電動車徵收高額關稅的背景，中國車企目前在土耳其的佈局頗有像徵意義。

在歐盟向中國電動車徵稅之前，土耳其一度也針對中國汽車實施高關稅。2023 年宣布對中國進口電動車加徵 40% 關；2024 年 6 月把目標從電動車擴大到包括配件的所有中國進口車。

不過在一個月後政策大轉彎，土耳其總統下令對中國汽車「關稅豁免」，並規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口廠商不徵收額外稅費，並立即生效。

根據這項規定，在土耳其投資設廠的汽車廠商將享有投資鼓勵政策，無需繳納先前規定的 40% 額外關稅，而只需繳納 10% 的關稅。

因此，中國車企透過在土耳其設廠，一方面可規避歐盟對中國電動車徵收的高額關稅，還可享有零關稅待遇，進而維持在歐洲市場的競爭力‌。

中國投資協會上市公司投資專業委員會副會長支培元認為，中國車企到土耳其佈局有多方面原因。

從市場角度看，土耳其人口眾多，汽車市場潛力大，當地對汽車的需求持續增長，可為中國車企提供新的銷售增長點。