土耳其市場動盪加劇 創2008年雷曼兄弟以來最慘單周

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-22 12:56

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土耳其總統最大政敵遭逮所引發的金融市場動盪持續升高，股市和債市周五 (21 日) 連續第三天下跌，股市寫下 2008 年雷曼兄弟倒閉以來最慘的單周紀錄，土耳其里拉也低迷。

被視為土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdoğan) 政敵的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯 (Ekrem Imamoglu) ，周三遭當局以貪汙、協助恐怖組織為由逮捕，引發民眾發動大規模劇烈抗議，土耳其股匯債市大暴跌，里拉一度狂瀉 12%、股市觸發熔斷機制、債市也慘崩。

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土耳其央行積極救市，周四召開緊急會議，把隔夜借貸利率提高 200 個基點到 46%，但里拉本周仍貶值約 4%。

里拉匯率目前為 38.0050 里拉兌 1 美元，與前一日收盤價持平，且高於周三創下的歷史低點 (42)，但今年迄今共貶值 6.7%。據經濟學家計算，土耳其央行在里拉周三創新低後拋售約 100 億美元的外匯，並採取流動性措施，以抑制波動並緩解外匯需求。

土耳其基準 BIST-100 指數恢復交易後，周五收跌 7.82%，銀行業指數跌 9.37%。BIST-100 指數本周下跌 15%，為 2008 年 10 月全球金融危機以來最大跌幅。

土耳其美元主權債也連三日下跌，較長期的債券本周下跌超過 3 美分，為 2024 年 1 月以來最大跌幅。

標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 的數據顯示，土耳其債務違約保險成本擴大 18 個基點，達到 322 個基點，為 2024 年 3 月以來的最高水準。