一度熔斷！伊斯坦堡市長被捕引發市場動盪 政治危機升級引發土耳其股債匯三殺

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-20 12:20

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土耳其政局動盪，總統厄多安政敵伊斯坦堡市長周三 (19 日) 遭逮捕後，引發土國金融市場劇烈動盪，股債匯三市齊跌，里拉兌美元(USDTRY) 匯率暴跌超過 14%，貶至 42 里拉歷史低點，股市跌到熔斷，國債殖利率飆升，投資人信心受挫。

根據三位銀行家的計算，土耳其央行周三出售外匯規模創歷史最大紀錄。銀行家表示，土國央行至少出售 50 億美元外匯，但有人計算出當日拋售外匯金額可能達到 100 億美元。

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土國財長 Mehmet Simsek 表示，當局會採取一切必要措施來確保市場的健全運作，但沒有透露詳情。

土國警方逮捕伊斯坦堡市長 Ekrem İmamoğlu，這一行動被反對派描述為「政變企圖」，引發了市場對土耳其資產的恐慌性拋售。土耳其伊斯坦堡 100 指數開盤後暴跌 8.72%，一度觸發熔斷機制，恢復交易後跌幅收窄至 5.52%，創下 4 年來最大單日跌幅。

分析人士認為，İmamoğlu 原本有望被共和人民黨 (CHP) 提名為總統候選人，參加 2028 年大選。他的被捕及此前伊斯坦堡大學取消其高等教育學位，均顯示執政當局正竭盡全力阻止他參與總統競選。

T Rowe Price 分析師 Tomasz Wieladek 將此次鎮壓描述為「對所有人的警醒」，並稱「資產可能會繼續進一步拋售，土耳其央行捍衛本國貨幣的能力有限」。

儘管厄多安政府一直在努力重振經濟，吸引外國投資，但政治動蕩無疑給這些努力蒙上陰影。

在 2023 年 5 月贏得選舉後，厄多安政府扭轉多年來的非正統貨幣政策，讓前美林銀行家 Mehmet Şimşek 重新擔任財長。Şimşek 表示，政府將通膨從 70% 以上降至 39%，並在市場下跌時試圖安撫投資者。