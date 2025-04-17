蘋果淪「關稅帝君」川普最大受害者之一 市值再次跌破3兆美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 09:48

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美東時間周三（16 日），蘋果 (AAPL-US) 股價收盤下跌近 4%，市值再度滑落到 3 兆美元以下，報 2.92 兆美元。

雖然美國總統川普豁免電子類別產品關稅的消息一度帶動蘋果股價反彈，但川普後來澄清豁免消息，並啟動進口半導體產品調查後，蘋果股價再度面臨關稅帶來的壓力。

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蘋果這輪市值波動始於川普關稅。

川普在 4 月 2 日宣布全球「對等關稅」。上周三，川普宣布將大部分國家「對等關稅」計畫暫停 90 天，這一消息受蘋果投資者歡迎，激勵蘋果股價暴漲。

上周五，美國海關和邊境保護局發布規定，豁免對消費電子產品（幾乎涉及所有蘋果產品）的「對等關稅」。但川普隨後又聲稱，這些豁免是短暫，相關產品只是被轉移到另一個關稅類別。

蘋果股價在這幾天經歷過山車式波動。蘋果市值上周一度跌至近一年來最低水準，跌破 2.6 兆美元，在 4 月 2 日至 4 月 8 日期間，市值蒸發 7,700 多億美元。

但蘋果股價在 4 月 9 日後又一度升至 3 兆美元以上。花旗分析師 Atif Malik 認為，這輪回升僅僅是川普暫緩「對等關稅」後的「緩解性反彈」。

美東時間周三，蘋果股價再次在關稅重壓下跌至 3 兆美元下方。