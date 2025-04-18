穆迪：美國關稅將削弱信用狀況 提高違約風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-18 17:00

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穆迪信評 (Moody"s Ratings) 表示，美國的對等關稅將削弱信用狀況，並提高違約風險，尤其低評級和投機等級的公司，這些公司由於依賴債務市場，將更容易受到衝擊。

穆迪指出，不可預測的美國貿易政策，將導致全球信用狀況惡化，宏觀經濟將受到影響，經濟成長將放緩，並增加經濟衰退的可能性。

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這家評級機構在一份關於美國關稅的最新報告中強調，非金融企業部門面臨的風險最大。大多數銀行和主權國家的風險，則是透過經濟疲軟間接產生的。

作者 Sharon Ou 等人於本周發布的報告中指出，穆迪的預估是基於關稅將至少削減美國經濟成長 1 個百分點，並顯著提高美國消費者和企業的物價。由於與美國的貿易緊張局勢升級以及全球經濟放緩，中國的出口部門和整體經濟也面臨嚴峻挑戰。

穆迪認為，關稅已震驚金融市場，並提高全球經濟衰退的風險。持續的不確定性將阻礙企業規劃、停滯投資並打擊消費者信心。儘管暫緩實施，可能會給企業更多時間調整生產和採購，但在 90 天後關稅制度缺乏明確性仍將阻礙企業規劃、停滯投資並減緩經濟成長。

此外，穆迪信評已調高今年投機等級公司的違約預測至 3.1%，高於先前預期的 2.5%。報告指出，如果預測成真，雖然仍較去年有所下降，但只要出現重大的負面衝擊，違約率可能攀升至 6% 的高點。