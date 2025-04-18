惠譽調升新光人壽評等A+、展望「正面」 接軌後資本水準強健

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-18 13:52

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惠譽國際信用評等公司 (Fitch Rating)17 日公布，上調新光人壽「國內保險公司財務實力評等至 A+(twn)」，以及「國內長期評等 A(twn)」，評等展望為正面。同時將新壽發行的新台幣次順位公司債的評等上調至 A-(twn)，顯示出新光人壽擁有強健的資本緩衝、獲利能力有所改善，以及新契約的合約服務邊際 (CSM) 迅速成長。

新光人壽 2024 年啟動成立以來最大規模的業務員組織重整計畫，在主要競爭同業中，是唯一實現業務員登錄人數正成長的壽險公司；在業務上，持續落實價值堆疊策略，聚焦 CSM 的累積，近幾年均達成 300 億元的目標，2024 年更達到 385 億元，年成長 23%，預期 2025 年在通路策略、商品設計、行政支援及行銷計畫的整合下，CSM 將再顯著成長，穩定貢獻接軌後損益。

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2024 年新光人壽受惠於避險後投資報酬率大幅提升，整體合併稅後純益達 102.3 億元，較 2022 年、2023 年大幅改善。在強化資本上，2024 年受惠於新契約業務銷售的強勁成長及投資收入增加帶動，加上新光金控對新光人壽增資 208.6 億元，合併股東權益增加 19% 至 1886 億元，資本適足提升至 221%。

2026 年新一代清償能力制度實施後，新光人壽將申請部分主管機關推出的過渡措施，預估在「新一代清償能力制度」(TW-ICS) 下，清償能力將在 150% 以上。

此外，新光人壽申請設立 100% 持有之特定目的國外籌資事業 (SPV) 於 2025 年 4 月 10 日獲得金管會核准，後續將向新加坡主管機關申請，增加籌資工具多元性及籌資彈性，提升資本韌性。