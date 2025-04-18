日本將處理美對汽車進口的不滿！日媒：川普以關稅迫使東京就防衛費用負擔讓步

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-18 14:10

‌



美日關稅談判日前在華府舉行，《朝日新聞》周四 (17 日) 報導指出，美國總統川普在跟日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會晤時談及日本負擔駐日美軍費用、美國汽車在日銷售以及貿易赤字平衡等三大議題，日本經濟產業大臣武藤容治最新表示，將研究如何實現川普想讓更多美國汽車出現在日本道路上的希望。

《NHK》報導，武藤洋司說：「事實上，日本每年僅進口約 1 萬輛美國產汽車，遠低於日本對美國的出口量。日本需要考慮如何解決這個問題。」

‌



美國貿易代表署 (USTR) 在上月發表的報告中批評日本正透過各種非關稅壁壘阻礙美國進入日本的汽車市場。

報告指出，在車輛安全法規以及日本政府對電動車充電標準的處理方式上，美日兩國存在差異。

另據《共同社》報導，美國總統川普在跟赤澤會談上提及增加日本防衛方面的負擔，意在以關稅為籌碼換取日本在安全保障領域的讓步。美方今後料將要求增加駐日美軍駐留經費的日方負擔，並大量購入美國產防衛裝備品。對軍費及相關經費創新高的日本而言，這些要求均門檻很高，令日本政府相關人士苦惱不已。

2025 年度原始預算中防衛費及相關經費合計達到 9.9 兆日元，創歷史新高。儘管美方要求進一步採購裝備品，但日本執政的自民黨幹部稱「很難向國民進行說明」。

日本政府消息人士透露，川普向赤澤表達了對規定美國對日防衛義務的《美日安保條約》的不滿。川普多次主張條約是單方面的、「不公平」，日本政府相關人士則解讀說道：「也許是考慮到增加駐日美軍駐留經費的日方負擔吧」。

《共同社》分析指出，川普的談判策略是在安保領域為美國贏得有利條件，以取代討論日本爭取實現的關稅豁免。

美國智庫蘭德公司國防研究員 Bruce Bennett 說，「川普認為，為維持東北亞和平與穩定，美國長期以來在經濟上受到剝削」，並指川普將關稅談判視為迫使日本增加防衛負擔的絕佳機會。

報導指出，關於駐日美軍經費日方負擔，日美政府達成協議在 2022 至 2026 年度期間每年度約為 2110 億日元 (約 15 億美元)，而自 2027 年度起 5 年的經費，有觀點認為最快在今秋正式啟動談判。

根據曾在川普首個總統任期任職的美國前國安顧問波頓證實，當時川普要求日本每年負擔約 80 億美元，對此日相官邸消息人士警惕地說道：「不知道今後川普會提出怎樣的要求。」