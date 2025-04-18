新一輪核談明登場！川普駁阻以攻伊朗核設施報導：儘管尋求對話 但不會允許伊朗有核武器

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 11:50

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美國總統川普周四 (17 日) 駁斥《紐約時報》報導指他勸阻以色列對伊朗發動軍事打擊的說法，並稱自己傾向於和平解決問題，但警告伊朗不要想要擁有核武器，並稱美國不會要伊朗的領土或資源。

川普在橢圓形辦公室會見義大利總理梅洛尼時說：「我不急於這麼做，因為我認為伊朗有機會成為一個偉大的國家，過上幸福的生活，不再有死亡，我樂意看到這一點。這是我的首選。」

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川普並呼籲德黑蘭當局選擇接觸而非對抗。他說，「我認為伊朗想要對話。我希望他們想談。如果他們同意，這將對他們非常好」，並稱「我們不尋求奪取他們的工業，我們不尋求奪取他們的土地。我們根本不這麼做。我們要說的只是，不能有核武器」。

紐時周三 (16 日) 報導指出，以色列打算最早於 5 月對伊朗核設施進行打擊，但美國政府經過數月內部辯論後決定不支持該計畫，轉而選擇與伊朗就一項限制其核計畫的協定進行談判，伊朗國家電視台也報導伊美新一輪核問題談判周六 (19 日) 將在義大利羅馬登場。根據該計畫，美國在以軍空襲行動中負責確保行動成功，並保護以色列免受伊朗報復。

報導還說，美國已就這以軍計畫展開相關軍事部署，包括美國中央司令部向中東地區加大航空母艦、隱形轟炸機等軍力部署，只是川普政府高層數月以來愈發質疑以色列襲擊伊朗計劃的可行性及後果，最終決定叫停，但美國「談不妥就動手」的立場並未改變。

川普在他的首個總統任期內對伊朗「極限施壓」，2018 年 5 月宣佈單方面退出美國、英國、法國、俄羅斯、中國、德國與伊朗 2015 年簽訂的伊朗核協議，恢復並加碼對伊制裁。

根據該協議，伊朗承諾限制其核計畫來換取國際社會解除制裁。自 2019 年 5 月以來，伊朗逐步中止履行協議中的部分條款，但承諾所採取措施「可逆轉」。