〈房產〉回穩了 3月住展風向球轉燈號為穩定綠燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-17 10:41

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，3 月燈號轉為代表穩定的綠燈，分數是 45.9 分，六大構成指標項目呈現「四升、一平、一降」，預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數走升，待售建案數分數下降，議價率持平。

住展發言人陳炳辰分析，3 月開始進入傳統房市旺季，還有 329 檔期到來，建商布局新案，風向球供給面指標預售屋推案量、新成屋戶數都見月增，新成屋戶數來到逾 900 戶，較前月增 400 多戶，由於本為相對不吃香的產品，得趁檔期跟隨進場，而大多控制在百戶以內，也可看出一定的謹慎態度。

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陳炳辰指出，未來須面對經濟局勢瘋狗浪隨時來襲，銀行放貸依然謹慎，台灣央行恐也不會放寬打炒房限制，完全重振買氣信心還有難度，接下來在新北市林口區、三重區、中和區，與新竹地區的東區、竹北市、新豐鄉，和台北市松山區、大安區、南港區將有建商大作，是再增待售餘屋賣壓，還是個案亮點殺出一條血路，變數不小。

住展統計，2025 年 3 月預售屋推案量為 800 多億元，月增近 200 億元，但以 329 檔期上半場來說差強人意，去年與前年同期都達 1000 億元、2000 億元，建商明顯審時度勢，當中以新北市板橋區兩個 100 億元指標案為亮點，超過 50 億元則在台北市大同區、桃園市中壢區各有世座與威均建設新案，其餘能有數十億元案量者不到 10 案，若非有品牌實力、蛋黃地段的十足把握，低調為上。

需求方面，眼下以具備話題可望創造人氣的推案為主，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為 21.6 組，成交組數是 1.8 組，為近兩季的高點，如台北市文山區、新北市三重區、桃園市龜山區的新案都有不錯表現，也值得觀察是否逐步走出去年第四季開始的第七波打炒房政策與銀行申貸困難的陰霾。

住展指出，雖然當前不乏人氣個案，但銷售時間都得拉長至 6 個月以上，持續公開的新案與去化不及的舊案激發待售建案數在 3 月升至 1235 案，為 2021 年 10 月以來新高，在過去 3 年的單月待售案數都在 1200 案以下，賣不完的窘況回到疫情時期階段，其中新北市待售案走增較多，本是住宅量體最大的縣市，而如板橋區、中和區、三重區、林口區等地一直有大案亮相，新案光顧著進場又難以完銷，只進不出徒增庫存壓力。

2025 年 3 月統計顯示，開價與成交價之間仍在一成以內，雖然代表沒有降價情勢，但各地都見新案不再開出高價案例，符合市場認知水位，也見購屋方有買單意願，乃議價率未擴大的另一市況解讀。而台北市的議價率較高，在大安區、松山區仍有新案開價偏高，來到單坪 150-200 萬元，買氣卻水往低處流，常見至高只願意在 100-120 萬元出手，甚至還有 9 字頭的交易，分歧態度印證稍大的議價空間。