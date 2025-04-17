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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.37元上修至4.44元，其中最高估值6.28元，最低估值2.87元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.28(6.28)6.358.954.97
最低值2.87(2.87)2.683.814.33
平均值4.41(4.39)4.675.444.72
中位數4.44(4.37)4.754.954.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值178.30億184.68億198.00億179.16億
最低值161.19億149.96億165.21億179.16億
平均值170.70億172.11億177.16億179.16億
中位數170.69億173.21億176.63億179.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.124.199.125.844.56
營業收入43.51億137.50億198.27億151.40億155.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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